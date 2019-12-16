警政署長陳家欽今天在全國警察首長視訊會議，再次強調候選人維安是目前最重要工作。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

警政署長陳家欽今天在全國警察首長視訊會議，再次強調候選人維安是目前最重要工作。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

台南市國民黨後壁區黨部日前遭人放置爆裂物，警政署獲報後，署長陳家欽指示全國各警察機關提高警覺，加強各項維安，並對鐵路、航空、高鐵、捷運等重要運輸系統加強警戒巡邏，避免被放置危險物。炸彈客2天後被圍捕到案，今警政署召開視訊會議，陳家欽向各警察機關首長強調，候選人維安是當前最重要工作，要做到滴水不漏，讓選舉平安順利圓滿。

距選舉投開票日僅剩26天，警政署16日邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共734人，召開專案視訊會議，宣示維護候選人安全為當前最首要工作。

陳家欽表示，全國警察團隊有能力對不法歹徒痛加打擊、實施制裁，並對賄選、地下賭盤與境外資金等影響選舉公平性的不法行為偵辦到底，展現政府維護選舉公正、公平的決心；確保本次大選「平安」、「平順」、「平穩」圓滿，讓社會更安全、安定。

為維護候選人安全，陳家欽要求各警察機關主官，對各項選舉治安維護勤務要親自規劃、現場指揮；對總統副總統候選人住居所及投宿處所、造勢與掃街拜票等活動，配合國安局規劃編組，全力執行安維勤務，並維護各立法委員候選人、競選處所及各項選舉活動之安全；另就選票印製、運送及保存工作，將與選務機關密切配合、強化維安作為，協助維護選務工作平安完成。

同時，警政署也表示，法定競選活動期間，各項競選活動場次遽增，警察務必嚴守行政中立原則，嚴防衝突、糾紛；對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾對於各項選舉活動應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保選舉任務圓滿達成。

(中時 )