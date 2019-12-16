國民黨立法委員沈智慧16日提出質疑，台中市捷運南北延伸案中央「卡」關，3月14日立法院財政委員會到台中市考察「前瞻基礎建設計畫大台中地區捷運預算編列」時，爭取「捷運綠線延伸到大坑口」，旅客經軌道設施直達大坑、新社，帶動當地觀光，但當時未獲交通部官員承諾同意，她堅持爭取下去。

立委沈智慧指出，交通部已召開2次台中府提報「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」審查會議，結論究竟是「北延大坑段路線」規畫較無意見，彰化延伸段「還有地方意見未完全整合」？或者是延伸「彰化段較無意見，北屯延伸段尚待檢討評估」，2次答覆不同，讓人摸不著頭緒。

沈智慧說，9月24日在立法院第8會期總預算質詢，行政院僅同意南延至彰化，納入前瞻預算軌道工程計畫內，捷運北延的「北屯延伸至大坑口計畫」、10月4日第8會期總質詢，再提出捷運兩端向外延伸，行政院已同意南延至彰化並編列2百多億元預算，但北延北屯大坑迄今仍未核定。

沈智慧11月6日安排「立法院交通委員會考察台中地區交通建設簡報及座談」，針對台中捷運能否延伸到大坑，取得交通部正面回應將編列預算，並承諾沈智慧提出「全線加裝全罩式隔音牆以降低噪音」建議。

沈智慧說，台中捷運是打造城市願景的重要建設，不只是服務城市而已，也要顧及到經濟產業規劃，捷運要在大坑設站，才能帶動大坑、農業經濟、觀光經濟，盼關鍵最後一哩路，中央能通過別「卡卡」。

(中時 )