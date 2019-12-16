英國央行（BOE）總裁卡尼（Mark Carney）按計劃明年1月31日卸任，由誰來接棒極受外界關注。目前繼任者有3大熱門人選，外界估計在未來幾天內將開始遴選。

3大熱門裡，倫敦政治經濟學院校長夏菲克（Minouche Shafik）和英國金融行為監理總署（FCA）執行長貝利（Andrew Bailey）都曾擔任BOE副總裁。

另一位是曾跟鮑爾競逐聯準會（Fed）主席的前Fed理事華許（Kevin Warsh）。

財政部周日表示目前仍未做最後決定，也不確定在耶誕節前就能宣布新總裁人選。

但隨著首相強生（Boris Johnson）的保守黨上周四贏得大選後，多位官員希望財政大臣賈維德（Sajid Javid）儘快決定遴選名單。

金融時報報導，外界預期賈維德在本周內閣重組裡繼續擔任原職，而他早已有遴選名單。市場揣測該名單最快在本周就會遴選。

在熱門人選名單裡的夏菲克，因為跟卡尼關係不好而離開BOE，她必須展示出自己有能力處理BOE各領域工作。

貝利一直被視為接替卡尼的大熱門，但他主導FCA期間爆發連串企業醜聞，包括明星級基金經理人伍德福特（Neil Woodford）的基金投資失利後竟然曾阻止客戶贖回等，讓人質疑貝利的能力。

華許在2014年發表有關BOE權責與透明度的報告受外界肯定，但他任職Fed期間因在2009年反對量化寬鬆等政策立場而招來非議。

BOE總裁人選必先經過首相推薦，然後才由英女皇正式委任。由於新總裁將從明年2月1日展開8年任期，政府承諾會確保下議院的財政專責委員會，能向被選中的新總裁人選做提問。

由於大選剛結束，該委員會在年底前不可能成立，財政部官員表示不排除等委員會成立後才宣布誰是下一任新總裁。

(工商 )