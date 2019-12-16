由康茵茵、王家梁、林真亦、李國超、唐從聖、林道遠、許維恩等人主演的東森電視電影《女拳至上》，16日舉行首映會，王家梁被問到日前周刊報導他前女友余函彌（資工彌）曾向友人泣訴「明明才恩愛完卻被要求分手」、被分手得莫名其妙一事，他一臉受傷沮喪表示，根本沒人來問過他回應，卻一篇又一篇不是事實的新聞寫出來，讓他這段時間覺得好像被霸凌，卻又無力反抗！

《女拳至上》首映會。（鼎盛文化提供）

他坦言當天看到手機、點開新聞時，手是在發抖著，「不是當事人很難理解那種感覺！看著每個引用某周刊的標題，真的讓人很無奈」。他最介意被寫成「才恩愛完卻要求分手」，「明明我們交往後期都是一周大概吃一兩次飯，吃完飯就送她回家，不知道為何會有人拼湊寫出那些故事」，所以當一直收到朋友傳來的訊息以及看新聞時真的很難過。至於分手，是因為兩人對未來沒有共同目標，「真實原因我們自己知道就好」。他最近心情確實非常不好，覺得這新聞不管對哪一方都是傷害。

康茵茵、王家梁、許維恩出席《女拳至上》首映。（鼎盛文化提供）

他說自己身為演員，很期待大家好好看待他努力拍攝的作品，也不想把感情事情拿到檯面上說，但好像永遠都無法，而且很容易因為一篇新聞就抹煞掉他多年來作為演員的努力。他說新聞出來後，爸媽都理解他，沒有給他很大壓力，有天回家時爸爸還給他一個安慰的擁抱。

倒是他自己真的很在意，也直言開始對談戀愛有了陰影，他不認為是對方去爆料，或將手機裡的兩人合照流出去，「我一直都相信我交往的對象是善良的，每次這種新聞出現，我都感覺是第三方或不知道哪裡有人故意丟這種東西出來，我也想知道所謂友人爆料到底是誰」。

王家梁被問與余函彌分手風波時一臉無奈。（林淑娟攝）

他覺得自己一再被誤解、被塑造成這種形象，有人刻意把他往這方向的形象推，他一再被這樣寫，但從來沒有人願意幫他平反，或想知道實情來問過他，「韓國明星自殺率那麼高，我稍微可以體會，當被誤解攻擊卻沒管道抒發時，只會想待在家裡窩著，你不可能不看新聞，會一直打開一直看，很容易就生病了」。他沮喪時也去問過一個通靈的師父，「師父說我要謹慎交友，因為我對朋友太好、太重情義，很容易被騙」。

《女拳至上》演員還包括康茵茵、林真亦、李國超、唐從聖、林道遠、許維恩等人，康茵茵以一襲大露背挖空薄紗長禮服亮相，豔驚四座，飾演格鬥女王的她劇中還有只貼胸貼、NuBra、穿肉胎丁字褲上陣，幾近全裸的大尺度演出，169公分的她特地為角色健身、節食，受到只剩48公斤。她坦言原本就會打拳，確實與深諳武術的搏擊教練前男友夢多有關。

康茵茵大露背。（鼎盛文化提供）

康茵茵大露背。（鼎盛文化提供）

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