影音串流平台friDay影音16日公布2019年度影音排行榜，演員鄭人碩以3片殺進前10名，技壓亞洲群星為該榜入圍前十最多男明星，成「年度片王」；「年度片后」則由則由有「國民妹妹」之稱的韓國女星金香起獲得，兩人分別有三部作品入圍華語電影、韓國電影、韓劇項目前10名。其中由鄭人碩主演的《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《角頭二：王者再起》、《寒單》等三片，分別獲華語電影年度點擊第四、五、十名；金香起則以電影《與神同行：最受審判》與戲劇《18歲的瞬間》分獲韓影及韓劇點擊冠軍，她與鄭雨盛主演的電影《證人》則為韓影年度點擊第十名。此外，金香起更以此三部片成為friDay影音2019點擊總霸主。

friDay影音2019年年度影音排行榜，華語片榜單由港片《無雙》稱霸，台片冠軍則是《粽邪》，鄭人碩主演的《人面魚：紅衣小女孩外傳》、《角頭二：王者再起》、《寒單》分別獲第四、五、十名，鄭人碩同時以三片進入前十名，成為friDay影音2019年度片王，其次則為韓星河正宇、馬東石、玄彬各以兩部電影入選，分別是《與神同行：最受審判》、《九十分鐘末日倒數》以及《非賣品》、《惡鄰布局》與《屍落之城》、《極智對決》進入friDay影音韓影前十名。

friDay影音2019年度片后則為金香起有三部影視作品分別入圍該項目前十稱后，金香起以《與神同行》系列電影爆紅，主演的《18歲的瞬間》更是叫好又叫座，她受訪時透露，電影《與神同行》的熱賣，以及獲得青龍獎最佳女配角獎肯定，是她18歲最難忘的回憶。再問現在的她夢想實現了嗎？金香起說，身為演員能夠過能透過一部部的作品，不斷地蛻變與成長，是目前最想實現的夢想。

韓星金香啟成friDay影音2019年度片后。（friDay影音提供）

進一步觀察friDay影音公布2019年年度影音排行榜韓劇趨勢，可看到「小鮮肉當道」與「狗血劇不敗」，其中邕聖祐主演的《18歲的瞬間》與集結長腿花美男路雲、李在旭的《偶然發現的一天》分別囊括第一與第四名，路雲在受訪時透露，完全沒意識到該劇受歡迎的程度，「我的姊姊還獲得了我第一張簽名照！」

韓狗血劇代表不能不提今年兩部神劇《優雅的家》、《SYK Castle天空之城》，兩部戲分佔friDay韓劇年度點擊榜第二、三名。韓國電影則由大叔歐巴當道，包含河正宇、馬東石、鄭雨盛、玄彬等人為票房常勝軍。華語片則呈現驚悚恐怖片為王趨勢包含《粽邪》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》等片皆是該年度台片票房前十，此外愛情片也是網友觀看重點《比悲傷更悲傷的故事》與《一吻定情》也進入friDay影音年度華語片點擊前十。

(中時 )