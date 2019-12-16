張信哲14、15日一連2天在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「未來式」世界巡演，在第二場，他演唱〈別怕我傷心〉突然卡住忘詞幾秒，舞台經驗豐富的他，臨危不亂，立刻完美銜接，引起掌聲，他事後解釋因當下被感動、哽咽，才會掉詞，而隨即「張信哲忘詞」也登上微博熱搜。

而張信哲開場熱唱〈愛如潮水〉，全場跟著大合唱，他從1993年起在上海開唱至今，特地獻唱〈上海姑娘〉，直說：「對上海太熟了，根本就是半個家了。」也熱情與歌迷話家常，挑戰快速換裝，他說：「接下來要請大家給我一點時間，我覺得有一點熱。」歌迷起哄喊：「脫！」他見狀問：「很熱嗎？」粉絲仍眾口同聲：「脫！」讓他啼笑皆非，在造型師幫忙下脫去外套，「當然是真的脫啊，要不然呢？」接著表示：「當然也只有脫外套。」笑翻眾人。

張信哲14、15日一連2天在上海開唱。（潮水音樂提供）

他在上海站首唱新曲〈慢慢走〉，大手筆換穿4套新裝，誠意十足，同時拍攝VR虛擬實境畫面，屆時在《未來式》的藍光DVD中，粉絲可透過VR功能，從360度各個角度觀賞演出，現場首度啟用5G，邀粉絲分享手機中演唱會現場、或是珍貴的照片，他在安可時，情緒激動，演唱〈難以抗拒你容顏〉，淚眼盈眶、數度哽咽，搭配身後大螢幕播放粉絲上傳照片，他說：「這就是我給大家的驚喜，喜歡嗎？」氣氛感人。此外，張信哲將明年7月中，與上海震旦博物館合作，舉辦個人首次的藝術展，會以20世紀初流行於上海的美女月份牌為主題，展出原版畫。

(中時 )