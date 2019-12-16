聯發科在11月26日正式發佈首顆5G單芯片天璣1000（內部代碼MT6885）後，開始陸續向客戶報價。業界人士原本估計這顆芯片售價約為50美元，但在市面上5G晶片供應稀少的情況下，天璣1000報價直線上升到70美元一顆，就聯發科一向報價而言，可以說是天價。箇中原因，跟台積電成熟的7nm EUV極紫外光刻技術有相當大的關聯。

此外，市場還傳出，同系列的高頻版本MT6889售價高達70美元到80美元之間，遠遠高於一般4G晶片10美元到12美元的價位，漲價了五到六倍。

聯發科首顆5G晶片敢於「獅子大張口」，聯發科的敢在哪裡？主要有以下幾點：

首先，天璣1000在性能上表現出色。聯發科公佈的相關訊息表示，天璣1000是全球首款支持5G雙載波聚合的5G單晶片、全球最快的5G單晶片、全球最省電的5G基頻、全球首個支持5G+5G雙卡雙待、全球首款集成Wi-Fi 6的5G單晶片、全球最強的GNSS衛星定位導航系統、全球首款基於Cortex-A77四核的晶片、CPU多核跑分全球第一、GPU性能全球第一、AI性能全球第一。

其次，也是最重要的一點，市面上缺乏競品。市場傳出高通驍龍7250在三星7nm EUV極紫外光刻的良率不到30%，恐將影響品牌手機廠商的採購意願。聯發科背著台積電強大的7nm EUV極紫外光刻技術，今年底就可以量產，明年第一季度將大幅擴大產能。

不過天璣1000所公布的數據，這款晶片在Geekbench v4.2 當中的單核心、多核心項目分別得到3811、13136的成績，而最新發表的高通驍龍865在 Geekbench v4.4 的單核心、多核心項目跑分中，各自取得了4303、13344的成績，超越了天璣1000的成績。但相比之下，高通目前驍龍855搭配驍龍X50 5G聯網晶片報價約在115美元，天璣1000的價格還是低廉許多。

(中時電子報)