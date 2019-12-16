美國、加拿大、墨西哥代表10日簽署「美墨加貿易協定」（USMCA），取代原先的北美自由貿易協定，但新協定仍須獲得各國國會批准才能生效。墨西哥副外交部長希德（Jesus Seade）14日受訪時表示，針對美國眾議院13日提出一項落實勞工權益的條款，他已致函美方，稱墨西哥不會允許外國監察員進入當地視察該國勞工改革實況。

根據《路透》報導，美國、加拿大、墨西哥高層官員10日簽署USMCA，取代實施25年的「北美自由貿易協定」（NAFTA），不過最新協定要如何處理勞工爭議，成為3國磋商的最後一個爭議點。在美國，由民主黨控制的聯邦眾議院13日提議，指派5名美籍專員監督墨西哥勞工改革的執行情況，做為眾院批准USMCA的條件。

但希德推文，稱這條款是美國片面的決定，事先沒有與墨西哥協商，墨西哥絕對不會接受。

墨西哥談判代表表示，根據10日簽署的協定，勞檢是由一名來自墨西哥、一名來自美國、和一名來自經雙方同意選出的第三國人士組成的三人小組負責，而非5位美國專員。墨西哥國內輿論質疑政府沒有認真細看協定的細節而倉促簽了USMCA。

(中時 )