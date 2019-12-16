新北淡金路一處潛水訓練場晚間發生女童溺水的意外事件，一名1歲多小女童趁家人不注意的時候，不知怎麼的就跑到潛水訓練的池子不幸溺水，被發現時已經意識模糊，送淡水馬階醫院急救。

新北淡金路一處潛水訓練場晚間發生女童溺水的意外事件。(讀者提供)

據悉，女童溺水地方是潛水訓練場，場地主人是女童的外公，外公當時發現馬上救起她並且作CPR，當時媽媽正在煮飯，外婆沒注意讓她跑到 訓練場去。

(中時電子報)