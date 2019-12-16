新北1歲女童誤闖潛水訓練池 溺水急救中 20:312019/12/16 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北淡金路有名1歲女童誤闖潛水訓練池，溺水急救中。(讀者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北淡金路一處潛水訓練場晚間發生女童溺水的意外事件，一名1歲多小女童趁家人不注意的時候，不知怎麼的就跑到潛水訓練的池子不幸溺水，被發現時已經意識模糊，送淡水馬階醫院急救。 新北淡金路一處潛水訓練場晚間發生女童溺水的意外事件。(讀者提供) 據悉，女童溺水地方是潛水訓練場，場地主人是女童的外公，外公當時發現馬上救起她並且作CPR，當時媽媽正在煮飯，外婆沒注意讓她跑到 訓練場去。 (中時電子報) #女童 #潛水 #潛水訓練 #溺水 #訓練場 #淡金 也許您會感興趣 推薦閱讀 為繳房租 獸父讓30友周周性侵愛女 00:032019/12/12 國際 大白鯊撞籠猛掙扎 遊客面前噴血慘死 16:512019/12/13 搜奇 監視器突傳詭異男聲 指使女童砸毀家 22:192019/12/14 日常 台東8旬翁溺水 無生命跡象 15:182019/12/16 社會 社會熱門新聞 女大生陽台羞羞洗「姊夫」驚見鄰居秒塞真理褲 硬挺打招呼 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 淡水疑賣屋糾紛 老翁刺傷女仲介後墜樓不治 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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