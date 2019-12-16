日本去年1年的動漫產業市場規模達2兆1,814億日圓(約台幣6,101億元)，已連續6年創新高紀錄，海外市場方面也首次突破1兆日圓，且幾乎占整個市場的一半左右。
NHK報導，由日本的動漫製作公司等組成的「日本動畫協會」統計日本國內約150家的動漫相關公司的業績，彙整出每年動漫產業的市場規模。
結果顯示，日本去年動漫產業的市場規模較前年高出190億日圓，達2兆1,814億日圓，已連續6年創新高紀錄。
在「電視」、「電影」等9個調査項目中，業績最高的是在海外放映的電影以及電玩遊戲銷售等的業績，共占日本動漫產業整個市場的46%，達1兆92億日圓(約台幣2,823億元)，這也是首次突破1兆日圓。
此外，DVD等錄影帶相關產業的業績為587億日圓，約為前1年的4分之3左右，相對的網路下載的影音每年都有成長，今年已達595億日圓，與DVD等的業績開始出現逆轉。
(中時電子報)
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