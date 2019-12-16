片中藉由聖修伯里的生前錄音、文章，也讓托馬斯在浩瀚星際中，與聖修伯里展開一段跨越時空與空間的哲學對話，尋找人類在宇宙間的奧秘。(新北市文化局提供／王寶兒台北傳真)

太空員的生活，勢必存在於許多人的想像中。被法國人視為國民英雄的太空人托馬斯．佩斯奎（Thomas Pesquet），生活於離地球450公里的國際太空站足足六個月。在紀錄片《星際漫步》中，可見他隨著空間站的旋轉，每日經歷16次日出、目睹行星不斷演化，如同畫作一般壯麗的星際美景，也滿足了外界對太空的好奇與想像。

導演皮耶艾曼紐勒格夫(Pierre-Emmanuel Le Goff)，過去曾拍攝首部VR太空紀錄片《太空漫遊》，並多次以托馬斯為主角拍攝影片，目前共有八部作品便與托馬斯有關。皮耶向法媒表示，托馬斯的生活、經歷讓他沉醉其中，「令我著迷的是看到這個人的進步，在最初他沒沒無聞，但時至今日，儘管有大量媒體報導，他仍然謙虛且腳踏實地。」

在《星際漫步》中，皮耶並未跟著上太空，而是透過安裝在太空站內的攝影機呈現了太空人的生活真實樣貌，也須因應太空的溫度，挑選能夠承受－100°C至＋ 150°C溫度變化的攝影機，清晰的影像讓觀眾彷彿一同登上了太空，在星際間與群星一同漫步，地球、行星的美麗一覽無遺。

聖修伯里所著的《小王子》啟蒙了許多人成為飛行員，托馬斯亦然，更攜帶了聖修伯里的著作登上太空，皮耶將小王子的玩偶塞在襪子中，讓它跟著托馬斯一同在太空遨遊。片中藉由聖修伯里的生前錄音、文章，也讓托馬斯在浩瀚星際中，與聖修伯斯展開一段跨越時空與空間的哲學對話，尋找人類在宇宙間的奧秘。

片中有趣的是，托馬斯的家人透過補給物資之便，將薩克斯風遠從地球發射至太空站，作為托馬斯的禮物，讓喜愛音樂的托馬斯非常開心，以地球為背景，在太空艙內演奏，景象迷幻而超現實。皮耶表示，上太空執行任務讓托馬斯感受到了感官及哲學上的經歷。

皮耶表示，至今仍能深刻想起托馬斯登上太空的當日，「我們離火箭只有幾公里，我記得大地在搖晃，並伴隨著巨大的聲響。我告訴自己，與我建立了密切聯繫的人現在正在太空中，這真是太瘋狂了。托馬斯真的是一位具有教育意義的人，總是樂於談論自己的工作，且非常慷慨，我相信，他在未來必會創造更多歷史。」

《星際漫步》將於12月27日在府中15紀錄片放映院舉行台灣首映。

(中時 )