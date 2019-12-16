新德里的國立伊斯蘭大學，為近日示威抗議的中心。在軍警昨晚進入校內抓人後，學生們今天在校內繼續抗爭。(路透)

印度近來因《公民身份法》修正案，各地爆發多起警民衝突，當地時間昨晚至今天凌晨，大批大學生在首都新德里與警方對峙，混亂中約60人受傷（包括警察）。

國立伊斯蘭大學為近日騷亂的中心，學生大多為穆斯林。為了抗議通過《公民身份法案》修正案，學生已在校內發起多次和平示威。

掀起這波抗爭風暴的《公民身份法》修正案，10、11日分別在國會下院與上院表決過關，隨後由總統簽署成為正式法律。修正案規定，2014年12月31日前抵達印度的巴基斯坦、孟加拉、阿富汗等3國非穆斯林難民，可以透過簡化程序，取得印度的公民身分。但因穆斯林被單獨排除在外，引發印度穆斯林不滿，認為修正案違憲。

15日晚間，穆斯林學生在國立伊斯蘭大學附近發起抗議，投擲石塊，焚燒車輛並封鎖道路。警方動用催淚瓦斯和警棍驅離示威群眾，並在校內拘捕數百人，但稍後大多數已獲釋放。

由於擔心暴力升高引發動盪，新德里南部街區所有學校16日停課，當局並在該區加派軍警。

(中時 )