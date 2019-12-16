台東縣政府今天召開台東青年文化觀察團的第一次論壇大會。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

歷經3次的籌備會議，及1次學者對談，台東縣政府於今天召開台東青年文化觀察團的第一次論壇大會，17位團員以分組方式推派代表，提出了25個子議題的思考方向，縣長饒慶鈴全程聆聽，並希望以「開放、整合、創新」打造屬於台東在地文化特色與主體性。

第1場青年文化行動力論壇於今日上午9時在臺東美術館大文創教室舉辦，除多位縣府主管，以及各局處代表參與，聽取青年文化觀察團的建議與意見外，也邀請到台北藝術大學余昕晏與台東大學洪瓊君，從不同的地域思維，解析演繹5大議題。

17位團員先針對「文化永續力」、「在地公民美學」、「文化資產保存」、「落實文化平權」、「建構地方知識學」五大議題對話討論之後，也提出了25個子議題的思考方向，一方面就教於二位學者教授，一方面也拋出跟社會大眾激盪碰撞的嘗試，透過這樣實驗性質極高的鋪陳，希望能真正蒐集普羅庶民的聲音，建構屬於台東的文化觀察圖像。

饒慶鈴表示，從五大議題發展出來的25個子議題，含括面很廣，也很有深度，顯示大家果然是台東青年中的菁英，明年還會從25個子議題發展出行動方案，逐步建立文化論述的能量。

饒慶鈴指出，縣府未來會持續關心文化的發展，文化必須要與生活、土地緊密的結合，對於土地的尊重，以及各種不同文化特質的包容，也要捨我其誰的積極來作，創造屬於台東在地的文化主體性，縣府會積極傾聽大家的意見，也希望政府與民間共同來努力。

(中時 )