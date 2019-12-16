生態紀錄片《黑熊來了》13日上映，首周末票房突破全台250萬，超越近年來賣座紀錄片《後勁：王建明》、《出發》的首週開票成績，榮登今年紀錄片開片冠軍。導演麥覺明與「黑熊媽媽」黃美秀為了電影宣傳，週末全台走透透，遠至高雄、花蓮等地勤跑映前、映後座談與公益活動，期能回饋民眾並帶動票房。各方學術團體及名人都「動起來」表達支持，前總統夫人「酷酷嫂」周美青也悄悄現身支持，還激動連說四次「非常」好看，強調對大自然有關心的「一定、一定」要來看。

導演麥覺明全台走透透勤跑《黑熊來了》活動，回饋支持電影的親朋好友。（牽猴子提供）

本周18部新片強碰，《黑熊來了》依然開出首周末250萬票房佳績、榮登今年紀錄片開片冠軍，麥導開心之餘依舊馬不停蹄的準備各種廣播節目、座談等宣傳活動。導演在準備電影期間，「MIT台灣誌」每周依然需準時播出，蠟燭兩頭燒讓他身心俱疲。電影上映後，觀眾紛紛湧入粉絲頁秀出電影票根給他加油打氣，還有教師貼出小學生圖文並茂的觀影心得，感嘆研究人員「好辛苦」。電影《黑熊來了》目前包場已接洽至一月中，好評不斷。

協進國小的小朋友寫下《黑熊來了》觀影心得。（牽猴子提供）

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