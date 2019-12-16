立委曾銘宗今（16）日於立法院財委會上質疑，遠航本來在安泰銀行貸款21億元、利息8％，但2016年轉為向合庫貸款24.5億元，利率3.5％，不但增貸3.5億，利息還少了4.5個百分點，一年少了1.1億元利息支出。立委費鴻泰直言，如果遠航沒問題，那這麼好的案子安泰銀行會拱手讓人？「是神經病嗎？」就是因為民間銀行怕風險！

曾銘宗在財委會上詢問合庫董事長雷仲達，合庫在2016年7月5日對遠東航空放貸24.5億元，利率3.5％，比在安泰銀的8％少很多，有沒有遵守「5P原則」？

雷仲達表示，據了解，當初遠航借貸目的就是要借錢還安泰的貸款，擔保品部分，淡水小坪頂餘屋占了六成多，遠航申貸時自行請外部鑑價師估價約50億元，經合庫另找鑑價師後，估30億元左右，後來遠航處理掉一小部分，剩29億多元。而利率大幅降低，雷仲達解釋，安泰銀借貸給遠航時，遠航還在重整當中，2016年向合庫借錢時，遠航已經重整完畢，「營收穩定」。

曾銘宗質疑，遠航當時剛重整完，財務並不健康，這項轉貸恐有外力介入。費鴻泰則直指時任合庫董事長廖燦昌，他說，據傳這個貸款案行政院裡也有人出手；不過，廖燦昌稱並無此事，也和當時的行政院副院長是林錫耀「不是很熟」。

除了「行政院喬事」外，曾銘宗更認為金管會也有「背書」，他指出，2017年6月7日交通部民航局對遠航持續經營有疑義，將會計師查核意見函請金管會處理，但金管會8月3日轉給合庫時，卻附加「貴行辦理授信業務應依徵授信原則自主審慎評估，不宜逕以此書函及所附資料而有影響相關當事人權益之情事」，彷彿在幫遠航說話，「真是極度體貼」。

金管會顧立雄回應，轉發書函都一定會帶這一句，即使民航局已經給警示，還是要銀行依照授信原則自主審慎評估，不認為這算是有背書。他表示，金管會過去就此案檢查結果，包括貸後管理和關係人交易確有缺失，也都已經要求改善，例如遠航資產疑有流向關係人樺壹租賃，但2017年底就已經改善完畢，資產全數轉回遠航。

(中時 )