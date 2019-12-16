南韓韓聯社16日報導，隨著智慧型手機日益普及，北韓近日也開始積極宣傳並推行手機二維條碼（QR code）支付方式，顯見北韓正力拼金融現代化與無現金行動支付方式。

北韓雜誌《千里馬》10月號雜誌刊登了1篇題為《擴大引進商品識別碼》的文章，介紹北韓引進二維條碼支付的消息。據介紹，北韓目前正同時使用傳統條碼和二維條碼，兩者相較之下，可記錄更多資訊並擁有糾錯功能的二維條碼顯然更具優勢。

文章指出，隨著電子技術廣泛使用，北韓同樣趕上國際潮流，讓消費者使用手機掃描商品上的識別碼來購物。除國內生產的商品外，進口產品的進口日期和有效期限等資訊也可以透過二維條碼技術加以紀錄並進行銷售。

分析認為，這是隨著北韓智慧型手機普及率提升，自然產生的現象。南韓IBK北韓經濟研究所調查顯示，截至去年12月，平壤等大城市的行動通訊上網率達到50-70％，大學生等年輕世代也成為智慧手機的主流用戶。

此外，北韓希望發展無現金支付趨勢，也可能是受到「二維碼大國」中國大陸的影響。據統一研究院的1名研究員表示，北韓境內不少智慧型手機都從大陸流入，網路安全系統等技術也來自大陸，因此引進二維條碼系統，很可能是受到大陸的影響。

(中時 )