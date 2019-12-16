內政部政次陳宗彥14日發言「票投小黨是浪費」，他出席民進黨總統參選人蔡英文的桃園競選總部活動時，還呼籲女性新住民投票時「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」引起外界痛批有違行政中立。

對此，陳宗彥已在臉書發文致歉，坦承作為政務官在說明政黨票時應更謹慎。

但國民黨總統參選人韓國瑜批評，這顯示民進黨掌握權力後非常傲慢，民主社會是由人民投票決定誰來當總統，誰來當立委。

前總統陳水扁更鎮批陳宗彦公然違背政治中立，並做了反民主的錯誤教育，要陳宗彥主動請辭，以正官箴！

《中時電子報》也舉行《ivoting》網路投票，請問網友是否認為「內政部長陳宗彥公開說票投蔡英文應該下台？」

截至16日晚間8：40許，共計有5035票，竟然有4987票認為內政部政次陳宗彥應該要下台，比例高達99.05％，再刷一波《中時電子報》網路投票新紀錄！

只有43票、0.85％認為內政部政次陳宗彥不需要下台，其他有5票無意見。

(中時電子報)