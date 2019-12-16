財經媒體CNBC報導，受惠於消費者對飲食便利性的需求與新科技的輔助，美食外送服務平台快速崛起，根據統計資料顯示，2018年透過Uber Eats與DoorDash等外從平台下單的交易金額已超過100億美元，規模相當於美國第5大餐飲連鎖品牌。

根據Cornell在2011年對美國372家餐廳所作的一項調查發現，當時透過網路下單外送的營業比重還不到10％，但近幾年美食外送平台快速崛起，根據Technomic的統計，2018年透過美食外送平台訂餐點的交易金額已達102億美元，整個市場規模已相當於美國第5大餐飲連鎖商。

餐飲顧問業者Aaron Allen執行長艾倫(Aaron Allen)表示，「時下的消費趨勢是彈指間就能處理日常所需事務，你可以稱此為亞馬遜效應。」

因應這股美食外送的新潮流，餐飲業者等於也面臨全新的挑戰，除了要想辦法保持餐點的品質外，還得擴大與美食外送平台的合作。

包括麥當勞、星巴克與Chipotle Mexican Grill等許多全美前幾大餐飲品牌都有與外送平台合作，對部份業者來說此舉雖然可以額外拉抬營業額，但同時也帶來毛利率下滑與營運模式重大調整的負面影響。

以Chipotle為例，為了處理網路訂單，該公司在2016年啟動增設第2條廚房生產線的計畫，專門處理網路與美食外送的訂單，藉以提升整體服務的速度，整個計畫於今年完成。

外送服務供應商一般對餐飲業者索取訂單交易額的15％至30％當作佣金，不過由於市場競爭加劇，佣金抽成比重已漸漸下滑。

美食外送的熱潮主要由外送業者與獨立餐飲業者合作所帶動，像是外送業者始祖Postmates於2011年就設立，DoorDash則於2年後加入戰局，優步(Uber)則在2014年推出美食外送的服務。

接著在創投業者與私募集團的資金挹注下，強調科技軟體優勢的美食外送平台大舉在美國與國際市場擴張，吸引大型餐飲連鎖集團競相爭取合作。

(工商 )