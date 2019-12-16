中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》週日播出第五集，收視勢如破竹稱霸週日晚間10點檔，4歲以上平均收視0.96，豆瓣分數也繼續往推進上升到8.9，主要演員們聽到收視好消息都非常開心，期待收視破3後，施柏宇要兌現承諾「下麵」給大家吃！

所有演員聽到收視佳績都非常開心，身穿紅色衣服、拿著香檳、蛋糕慶祝，柯佳嬿說：「謝謝大家的支持，《想見你》是劇組幕前幕後所有人齊心合力去完成的一部作品，為的就是希望帶給大家新鮮的觀影體驗。觀眾喜歡，我們就開心。」她也預告：「所有情感與真相，接下來會以雲霄飛車的概念一路堆疊往上，累積到最後一集的時候大爆炸。請備好面紙，和一顆想念的心，我們每週日想見你。」

施柏宇（前）、許光漢（後排右起）、柯佳嬿、顏毓麟開心《想見你》收視稱霸。（衛視中文台提供）

施柏宇也語帶感性「謝謝大家跟我們一起進入這個美好的旅程，後面會越來越精彩，讓我們共同觀賞下去」同時也繼續承諾，如果收視破三，就要下麵給大家吃。顏毓麟同樣謝謝觀眾支持，「期待柏宇下麵，想聽光漢歌聲」！

《想見你》中顏毓麟可愛又可怕的詭異笑容。（衛視中文台提供）

有趣的是，週日第五集結尾，鏡頭留在顏毓麟飾演的班長，直視鏡頭可愛又恐怖的笑容，這個笑容讓許多網友紛紛表示不敢去上廁所和睡覺，回想起這個拍攝鏡頭，顏毓麟說「劇本上只有寫『眼神混濁』，而且一拍完我就長針眼了，午餐收工後立刻去看醫生。」但能拍這這樣詭異的效果，他開玩笑說：「其實需要心理諮商的是我，導演就是我的諮商師。」

(中時 )