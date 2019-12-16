巴戈15日喜嫁小女兒巴安，包括陳美鳳、楊貴媚、李明依、朱延平導演、劉福助、王夢麟、紀寶如、向娃等眾星友齊聚婚禮道賀，巴戈16日接受訪問，他表示自己是個開明的父親，對於4個孩子的感情狀況不會多干預，小女兒巴安是第1個結婚的孩子。有趣的是，巴戈親家竟是李立群小學同班同學，李立群特地從杭州趕來參加婚禮，沒想到竟巧遇昔日同窗。

巴戈笑說：「李立群婚禮前天從杭州趕回來，參加完婚禮好像又要去南極旅遊，結果女兒婚禮變成他們的同學會了。」他透露新娘巴安小時候拍過電影《海水正藍》，提到愛女他展現身為父親的驕傲，「我家4個小孩，小女兒什麼都第1，她生下來最快東看西看、也是功課最好的、更是資優生，現在又是第1個結婚。」巴安是化工碩士，她與新郎在朋友的婚禮上玩遊戲認識，沒想到卻譜出一段浪漫良緣，巴戈大讚：「她跟男生交往7年，男生什麼都好，脾氣、品行都很好。」

巴戈嫁女兒，眾星友齊聚。（巴戈提供）

被問到嫁女是否不捨，巴戈回答得豁達，「怎麼會呢，現在時代進步，隨時可以回家，只是沒有長住在家裡，事實上小時候幾個小孩在國外，長大後上班也是跑來跑去，她出嫁後，我們還是可以在假日見面。」他語帶笑意，「反而是我小女兒哭得很傷心，因為她先出嫁，她姊姊還沒出嫁，所以婚禮上把捧花送給姊姊，從小一起長大感情很好。」至於會不會對其他孩子催婚，他笑答：「順其自然，強摘的果子不甜。」

(中時 )