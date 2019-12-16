聯想集團創辦人柳傳志傳將正式卸任聯想控股董事長一職，據大陸《晚點LatePost》報導，該消息預計將在本周內正式對外宣布。

實際上早在今年5月，柳傳志在接受採訪時就曾談及退休，表示退休已經提上日程，他當時說自己要有自知之明，理想的狀態是擔任聯想控股的名譽董事長，公司在戰略上有大的問題，自己只是知道一下，只看年輕人最後做的結果，那才是一個老頭真正該做的事。

回顧今年75歲的柳傳志創業史，從1984年、40歲之際創立聯想，並於2011年卸任聯想集團董事長，將精力專注於母公司聯想控股。盤點聯想控股旗下包括有PC公司聯想集團，投資公司君聯資本、弘毅投資和聯想之星等。 而這其實也不是柳傳志首度言退，他過去曾在聯想集團2度退休。2005年任聯想集團總裁兼CEO的楊元慶正式接替柳傳志，擔任聯想集團董事局主席。然而4年後因聯想集團出現歷史首次虧損，柳傳志回歸救場，再次擔任董事局主席，半年後聯想集團扭虧為盈，柳傳志於2011年再度退休。

(旺報 )