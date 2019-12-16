棒球不該只是球場上的競技，應該是運動、文化、藝術的總體呈現。台灣棒球名人堂協會獲得世界「全壘打王」王貞治肖像授權，以及曾榮獲國際奧會「運動與藝術獎」得主、雕刻大師蒲浩明協助，精心製作王貞治金雞獨立打擊姿式、全球限量版200尊雕塑紀念品；即日起只要捐款贊助協會，即有機會典藏。

協會理事長黃瑛坡今（16）日表示，「十分感謝王貞治先生及雕刻大師蒲浩明的協助，促成這次棒球與藝術文化的結合，讓支持台灣棒球名人堂協會運作而捐款的熱心人士，有機會得到這項全球限量文創紀念品。」他並強調，所有捐款將運用於台灣棒球歷史文化保存、表揚棒壇有功人士等，以搶救台灣的棒球記憶，並加以世代傳承。

這項由台灣棒球名人堂協會、蒲浩明大師具名保證，全球限量版僅200尊的王貞治銅雕，每人限量最多4尊，只要捐款25000元即有機會獲得典藏，每尊並附贈一本王貞治紀念專輯。

在今日記者會中一推出即有25尊被搶先收藏，其中55、89號兩尊特別號碼被以較高的捐款預訂，1號則由名人堂協會珍藏。由於每尊均由蒲浩明精心製作，及早捐贈愈快擁有。

棒球名人堂協會與蒲浩明合作多年，6屆以來入堂名人銅像均出自其手。之前蒲浩明精製的「鐵血教官」曾紀恩、前味全龍總教練徐生明等銅像，捐款2萬元也有機會獲得（均限量168尊），部分所得則捐助徐生明盃國際少棒賽。

蒲浩明對自己的作品能獲得王貞治與徐生明遺孀謝榮瑤女士的肯定，感到與有榮焉。徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤也感謝各界人士給予該協會的支持，並呼籲大家共同響應名人堂協會這項活動，一起搶救台灣棒球的共同記憶。

(中時 )