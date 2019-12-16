去年才裁員1100人的宏達電，16日傳出又要大裁員，桃園市勞動局證實，宏達電今年通報資遣429人，其中11月就有107人，近期並沒有其他資遣計畫，勞動局會派員前往該公司訪視，並密切關注及追蹤後續情形。

桃園市勞動局指出，宏達電去年以虧損和業務緊縮為由，資遣1100名員工，今年也陸陸續續資遣429人，其中11月中就分批通報勞動局將資遣107人，都有依就服法規定，在10天前通報，並已陸續資遣完畢，因宏達電員工達3273人，沒有在60日內解僱1／5、也沒單日解僱80人，不用依大量解雇法向勞動局遞交大量解雇計畫書。

勞動局指出，經聯繫宏達電，近期並沒有其他大量解僱的規畫，為確保勞工權益，勞動局仍會派員前往該公司訪視，並密切關注及追蹤後續情形，並提醒業者，資遣人數達大量解僱勞工保護法所定人數更應通報勞動局並與員工協商，未通報與協商，依法可處10萬至50萬元罰鍰。

(中時 )