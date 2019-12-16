國民黨副總統候選人張善政16日前往雲林縣二崙鄉與農民座談，強調要替農民解決缺工人、亂禁農藥、亂進口蔬菜3大問題，並提出農民3個未來，以及打造西螺果菜冷鏈物流中心，讓農民過更好的生活。

張善政在二崙鄉奉安宮與數十名農民座談，表示目前農村有3個大問題，第1個是缺工人，找不至人力，台灣有5萬多名逃逸移工，農委會主委陳吉仲說要引進幾千名移工，數量相差太多了，這個問題一定要解決。

張說第2個問題是農民需要使用巴拉刈，現在農委會卻禁止使用，他認為應該嚴格管制而不是全面禁止，第3個問題是不要亂進口蔬菜，包括蒜頭、花生、高麗菜等，才不會造成菜價崩盤。

張善政指出，3大問題解決後，第1個未來要吸引年青人回鄉，把科技加入農業、農地規模夠大、農機夠多、價格好，讓年輕人願意回來；第2個未來農村要重新規畫，農地要規畫整齊、要能蓋好房舍讓農民住得好。

第3個未來要有新的科技，能自動化灌溉、施肥，讓農民節省勞力，西螺果菜市場要做科技物流園區，善用冷鏈物流科技，讓蔬果經過運輸後品質還是很好，可以賣好價錢。

張善政強調西螺有台灣最大果菜市場之一，要用科技升級，成為台灣最好的果菜冷鏈物流中心，1個好的政府要解決農民的3個大問題，給農民3個未來，才能讓農民過更好的生活。

(中時 )