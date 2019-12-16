優步（Uber）執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）為尋求建立獲利能力，有意把Uber Eats在印度的美食外送平台出售給當地對手。

華爾街日報引述知情人士的消息報導，優步正跟印度對手Zomato Media談判出售Uber Eats業務，最快在近日內宣布這宗交易。

Uber Eats在多個國家與地區都有服務，但開始出現強龍不壓地頭蛇。優步因無法跟韓國美食外送業者競爭，9月宣布停止當地外送服務，是目前唯一退出的美食外送市場。若印度的交易達成，優步也要放棄這龐大市場。

儘管優步開始失守美食外送市場，但不少業者仍積極投入這市場。像歐洲美食外送業者Delivery Hero上周同意以40億美元收購其韓國對手。

對於出售印度業務的報導，優步與Zomato都拒絕評論。印度時報（Times of India）最先披露這消息。

雖然有意退出印度美食外送市場，但優步仍固守其印度叫車服務。目前優步跟印度對手Ola正打得如火如荼。

專家認為優步出脫美食外送業務能省下大筆經費，因為當初為快速拓展印度市場而大打價格戰來爭取客戶，但結果造成財務負擔。

匯豐控股全球研究部分析師卡恩（Masha Kahn）認為印度美食外送市場競爭太激烈，估計優步出售相關業務後，能把其印度市場每年虧損金額減少約5億美元。

科斯羅薩西在2017年上台後致力改善公司獲利能力。雖然今年第2季虧損52億美元創新高後，第3季虧損已明顯減少，但仍高達12億美元。

他10月在法說會上說，Uber Eats策略是要在所經營的市場取得龍頭或排行第2名的地位，否則就會選擇退出。專家指出，Uber Eats在印度市場排名第3位，但市占率明顯落後Swiggy和Zomato等排行前2名的對手。

(工商 )