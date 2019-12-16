台灣大獨賣Google Nest Mini中文化智慧音箱，銷量紅不讓，台灣大16日表示，11月26日上市一週、銷量即破萬台。

10月底開賣的Pixel 4手機也以強大的夜拍功能，帶動一波買氣，台灣大表示，Pixel 4以搭配1399元資費占比最高，超過5成，其次是999元資費占了3成。另外，Pixel 4系列64G與128G的銷售比例約4：6，可見大容量手機已成市場主流。

由於接下來是耶誕節贈禮市場旺季，台灣大預期Google Nest Mini及Pixel 4的買氣將再加溫。

台灣大表示，在已賣出的1萬多台Google Nest Mini中，石墨黑與粉炭白銷售佔比約4：6，消費者除單購外，最受歡迎的方案又以Google Nest Mini搭配MyMusic音樂串流服務和智慧家電的組合案最受歡迎。其中，MyMusic「無限暢聽」專案，月付149元，綁約12個月，可以聽近千萬首曲庫，並可免費打包Google Nest Min。其次是搭配自由選或小米智慧家電的組合案，月付999元起，0元帶走指定家電及Google Nest Mini，以及網內通話及上網雙飽，網外再送950分鐘語音通話。

台灣大16日祭出最新「匯流專案」，除了Google Nest Mini免費，並提供行動上網加網內通話吃到飽，網外最高1,300分鐘，以及最高1G光纖上網、高畫質數位頻道服務，及加碼贈送MyMusic及myVideo 3個月免費，預料將於年底送禮旺季再掀一波申辦熱潮。

(工商 )