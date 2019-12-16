中華電信暨基金會、與輔仁大學合作《伴你好讀》社區網路課輔服務，12月13~15日舉辦相見歡活動，邀請近100名來自臺灣偏鄉的師長、小學伴，與逾60名輔仁大學大學伴，透過寓教於樂的方式學習擔任綠色行動小公民，『環』『抱』大愛與和平，期待傳遞「永續」的觀念、拓建大小學伴的國際觀。

《伴你好讀》社區網路課輔服務從2009年12月起，於中小學學期間周二、四晚上透過網路，安排輔仁大學大學伴一對一、提供偏鄉學童量身訂製的課後輔導服務及心靈陪伴。為增加彼此的熟稔度，每年都會舉辦相見歡活動「網實合一」，安排這些原只透過網路互動的大小學伴們面對面交流。

中華電信執行副總經理林昭陽表示，為讓遠道而來的偏鄉學童們能有豐富收穫，今年相見歡選擇14日在木柵動物園進行「綠色行動小公民，『環』『抱』大愛與和平」實境教育，教導孩子們在遊園過程中認知保護環境與尊重生命得由自身做起的概念，並鼓勵積極落實。

輔仁大學老師呂慈涵指出，中華電信始終是守護台灣的大鄰居、好厝邊，特別是在八八風災當下對受困鄉民的不離不棄，更以網路傳遞對偏鄉學童的陪伴與課業輔導，十年如一日的堅持與守護。

忠孝國小主任吳亭瑩強調，民國96年10月，中華電信就支援輔仁大學與忠孝國小網路課輔，贊助忠孝國小聯外網路頻寬透過網路課輔的教學模式，讓孩子們增加了多元的學習機會，從電腦這個小框框與外界連結，透過學伴老師的帶領，去感受生命的不凡。

為了寓教於樂，相見歡活動經過縝密的規劃、安排，先由中華電信提供環境永續、尊重生命的概念與內容，輔大大學伴用心學習、理解、融合自己的領會後，集體創作、設計課程內容，用學童最熟悉的學習、玩樂方式，深入淺出的傳達主題意涵，讓孩子們在遊園過程中認知保護環境與愛護動物的重要性與其深遠的影響，比如使用環保餐具、做好垃圾分類、力求垃圾減量等行動有助環境永續，擁抱師長、大學伴或溫柔對待動物，都是尊重生命的具體表現。

中華電信表示，活動安排中華電信企業志工協助陪伴，以親身示範的方式，讓大小學伴了解志工如何樂於將自己的能力、時間「分享」給需要的人，所有活動設計充分落實中華電信我愛SDGs(5I SDGs)倡議中「I學習」、「I環保」、「I分享」的作為。

《伴你好讀》社區網路課輔服務自2009年12月推動逾11年，網路牽線小學伴2,577人次、大學伴4,035人次、總計逾6,600位大小學伴「大手牽小手、成長路共走」，多達83,696小時的課輔時數，達成心靈滋養、學業進步的實質收穫，協助翻轉許多偏鄉學童的人生，不僅有數十位小學伴考上研究所、醫學院、國私立大學，還有些小學伴已經學成返鄉，用最實際的行動照顧家庭、回饋鄉里，是中華電信長期善用核心技術、資源、能力與特色，協助解決社會問題、具體落實企業社會責任的最直接作為。

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