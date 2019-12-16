即將上映的《葉問4：完結篇》14日香港首映，甄子丹、吳建豪、陳國坤、鄭則仕、羅莽、反派角色史考特艾金斯（Scott Adkins）、高戰（Chris Collins）以及監製黃百鳴、導演葉偉信、武術指導袁和平等人合體出席，現場氣氛熱烈。即將告別演了10年的經典角色，甄子丹百感交集，「《葉問》系列最大的力量是令人回味無窮，有希望，充滿正能量，多謝導演創造了這個角色。」

甄子丹兒子甄濟嘉在首映會當天生日，一家四口看片兼慶祝，甄子丹表示拍攝《葉問》系列長達12年的時間，兒子今年正巧也12歲，從小到大看著他演葉問，雖然在大銀幕上是宇宙最強，但他笑說：「我在兒子心中一點都不強，他覺得我很普通，他們的媽媽才厲害，強過爸爸很多。」兒子繼承爸爸的好身手，小小年紀練就跆拳道黑帶，但甄子丹目前不急著培養他做接班人，「他還小，要以課業為重，如果長大有興趣想入行，我一定支持」。

甄子丹兒子甄濟嘉在首映會當天生日，一家四口看片兼慶生。（華映娛樂提供）

甄子丹日前宣告以《葉問4：完結篇》作為功夫片的終點站，他坦言：「做這行表面風光，我拍打戲多年，已經五勞七傷，勞損程度隨著年齡增長而惡化，腰傷發作會立刻痛到倒地，都要定期做物理治療。」但他再次強調還是會繼續拍動作片，「我還是要工作，公司也要運作。」他的師父袁和平則說：「他的功夫真的一流，希望寫個好劇本可以讓他回心轉意。」《葉問4：完結篇》12月20日全台上映。

(中時 )