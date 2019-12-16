崑山科技大學視覺傳達設計系畢業校友石艾玄（左）與團隊製作動畫短片《Destroyed》今年獲得「2019美國艾美獎(Emmy Award) 新聞與紀錄片最佳畫面視覺設計(Outstanding Graphic Design and Art Direction)」提名。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

崑山科技大學視覺傳達設計系99級畢業校友石艾玄與團隊製作動畫短片《Destroyed》今年獲得「2019美國艾美獎(Emmy Award) 新聞與紀錄片最佳畫面視覺設計(Outstanding Graphic Design and Art Direction)」提名，這也是她繼去年製作動畫短片《Love In Conflict》入圍「2018艾美獎最佳畫面視覺設計」後，二度獲得艾美獎關注。

石艾玄於2011年自崑大視傳系畢業後，即前往美國紐約School of Visual Arts Computer Arts研究所深造，現任美國有線電視新聞網（CNN）動態影像(Motion graphics)部門設計師，這2年獲得艾美獎提名的動畫即是在該公司任職期間完成。

動畫短片《Destroyed》製作時，石艾玄擔任首席設計師（Design Lead），動畫內容依據時下新聞議題，與部門最佳團隊製作出發人深省的動畫短片，播出後得到觀眾熱烈回響。

「《Destroyed》這部影片是我擔任Design Lead為CNN創作執導的作品，CNN追蹤調查許久，發現美國很多性侵案件，警察在法律追訴期內就把案件銷毀，造成案子無法調查跟定案，記得剛開始要做這部動畫前，記者給我一份超厚資料參考，裡面是幾百件鉅細彌遺的性侵案紀錄，我花3、4天時間消化，邊看邊落淚，之後也把這些文件元素結合在動畫背景裡。」

《Destroyed》主要以第一人稱視角，敘述被性侵後在醫院搜集證物過程受到二度傷害，蒐證後，所有證物會被放進一個像鞋盒大小的盒子，你以為警察會幫你伸張正義，事實上，警察轉身就把證物銷毀。石艾玄提到，「這一系列報導與作品釋出後，激起廣大討論，美國各地很多性侵案開始重啟調查，政治人物紛紛出來道歉並修改法規，這讓我們很震驚，原來動畫也有如此強大力量，感謝有機會參與這麼棒的案子，為社會正義發聲，並榮幸獲得艾美獎提名。」

石艾玄大學老師鄧偉炘說，石艾玄是崑大動漫實驗室非常優秀成員之一，當年指導他們團隊3D動畫畢業製作作品《吃電怪物》，即橫掃國內外獎項，包含第27屆柏林國際短片影展入圍、2012日本東京短片影展觀摩片入圍，更參與第4屆台灣國際學生創意設計大賽，從31國3900件優秀作品脫穎而出，拿下最高榮譽年度大獎。

2018年石艾玄首獲艾美獎提名時，應邀回母校演講，講述自己求學心路歷程，還有如何在美國克服困境，慢慢爬升到現今的地位，3小時分享激勵師生，獲得滿堂采。

(中時 )