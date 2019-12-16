台南白河區日前有農民反應找不到工人幫忙採收柑橘，導致大量柑橘受到酸雨、霜害影響，只能落地做肥料，農委會今天下午指出，目前已從將軍區調動技術團人力支援，農民若遇到找不到人採收的情況，可多加利用農業人力團協助農務工作。

農委會指出，該名果農反映的果園面積約4公頃，產量約40萬公斤，因受12月初寒流及雨勢影響，不少已屆採收的果實受到雨傷及凍傷，剩下約5成的量將規劃在果樹生理調節後採收，會持續提供適時人力協助採果。

農委會表示，國內椪柑種植面積超過5千公頃，目前雲、嘉、南地區柑橘類已至產期尾聲，台南已採收近9成。為穩定柑橘產銷與價格，農糧署自10月1日啓動擴大行銷與加工等措施，截至12月15日止共處理5238公噸，其中外銷2523公噸，較去年同期2024公噸，增加25％，目前柑橘產銷及價格均稱平穩，產地價格約29元／kg，昨(15)日台北果菜市場平均價 27.3元／kg。

農委會說，為解決農業缺工問題，今年在各縣市成立農業人力團139團，共招募2556名農業人員前往缺工農場協助農事工作，已與地方政府建立勞動力調度機制，農民可透過農會協助調度人力支援農務工作，或是透過農業缺工好幫手APP直接提出申請。

(中時 )