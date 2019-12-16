國民黨團總召曾銘宗批評，盧天麟一個人身兼四職，同時是台翔航空又是亞洲航空的董事長兼總經理，更重要的是，盧天麟並沒有相關專業到底憑什麼一次擔任四個航空業要職？這就是民進黨標準的酬庸。

曾銘宗也質疑，盧天麟被判貪污，雖然最後被判緩刑2年，但也相當有問題，當時他就是用辦紙上活動及找人領乾薪的方式，挪用公款幫謝長廷跟蘇貞昌選總統；顯然民進黨就是要酬庸，這就是民進黨這幾年的慣例，用人只看顏色不看專業。

(中時 )