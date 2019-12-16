藍批盧天麟身兼四職 民進黨標準酬庸 21:202019/12/16 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團總召曾銘宗批評，盧天麟一個人身兼四職，同時是台翔航空又是亞洲航空的董事長兼總經理，更重要的是，盧天麟並沒有相關專業到底憑什麼一次擔任四個航空業要職？這就是民進黨標準的酬庸。 曾銘宗也質疑，盧天麟被判貪污，雖然最後被判緩刑2年，但也相當有問題，當時他就是用辦紙上活動及找人領乾薪的方式，挪用公款幫謝長廷跟蘇貞昌選總統；顯然民進黨就是要酬庸，這就是民進黨這幾年的慣例，用人只看顏色不看專業。 (中時 ) #盧天麟 #民進黨 #曾銘宗 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 韓嗆綠 人民才是政黨的爸爸 04:102019/12/16 政治要聞 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 黃暐瀚：民進黨5月還痛罵波特王 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 濁水溪現白龍！雲林人驚：將出總統？ - 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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