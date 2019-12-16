遠東航空上周驚傳倒閉，「最大債主」合庫連帶備受關注，立委曾銘宗今（16）日於立法院財委會上詢問合庫董事長雷仲達，後續有做哪些保全債權的措施？雷仲達表示，一得知事情發生時，上周五（13日）就聲請了假扣押裁定，同時也派人與遠航董座和副董見面，第一志願是「希望這一切都沒發生」。

雷仲達表示，遠航擔保品淡水小坪頂餘屋，經合庫另找鑑價師鑑價估有30億元左右，後來遠航處理掉一小部分，剩29億多元，而合庫借貸是24.5億元，若要處分，會「盡可能不要有損失」。

在知道遠航倒閉事件後，雷仲達說，合庫上周五就去向地方法院聲請假扣押裁定，可能在7天內下來，屆時就可以去查調借保人的清冊，進入抵押品拍賣程序。他直言，「現在比較希望遠航再經營下去」，上周五下午合庫有派人去拜會遠航正副董事長、財務長，如果資金進來的話，「希望這一切都沒發生，這是對雙方最有利的」。

雷仲達強調，遠航目前繳息其實都正常，他表示，合庫針對此案做過兩次檢查，一次在2018年1月，另一次是同年5月，民航局在2017年關切的，和樺壹租賃達31億元的關係人交易，已經在2017年底解決，並認為針對民航局對遠航持續經營的疑慮，合庫同事當時「該做的應該都有在做」。

(中時 )