根據英國「太陽報」報導，F1一級方程式賽車前英國籍老闆伯尼．埃克斯頓的女兒特瑪拉．埃克斯頓位於西倫敦的豪宅遭竊，價值5000萬英鎊（約新台幣20億元）的珠寶不翼而飛。

特瑪拉．埃克斯頓（Tamara Ecclestone）現年35歲，據太陽報（The Sun）報導，3個闖入她宅邸的竊賊，閃過「富豪街」全天候巡邏的保全，以及她住家內安裝的監視設備。

商業大亨伯尼．埃克斯頓（Bernie Ecclestone）的次女特瑪拉住在肯辛頓宮花園（Kensington Palace Gardens），左鄰右舍包括法國與俄羅斯大使，以及肯辛頓宮的主人威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）。

報導說，特瑪拉．埃克斯頓是英國的名流與模特兒，竊賊經由花園潛入宅邸並從她臥室的保險箱拿走珠寶時，她才剛離開英國到外地歡度耶誕節。

與埃克斯頓家族交情匪淺的消息來源證實發生了竊案，但拒絕透露詳情。

倫敦市警局的女性發言人說，警方不證實任何具體細節，但是被問到這起竊案時則說，13日晚間剛過11時，警方接獲報案，位於西倫敦的一棟民宅遭竊。

她表示：「警方趕抵現場，據報數量可觀的高價珠寶失竊，沒有人被逮捕，全案偵辦中。」

(中央社)