《女力報到》原班人馬全數上陣。（中視提供）

《女兵日記女力報到》播出一年多，不但收視屢創新高，佳評如潮，連連破紀錄，24日更將推出全新第三季《女力報到-小資女上班記》，並將播出平台再次延伸到無線頻道與中視攜手播出，全新內容重磅出擊，聯手拿下有線及無線的戲劇黃金時段。

第三季《女力報到-小資女上班記》除了原班人馬全數上陣，也將加入神秘大咖角色，注入劇情新轉折。方馨、王樂妍、楊雅筑、楊晴職場各自發展出一片天，無論造型服裝都有越來越輕熟女的時尚風格，立志要成為「職場OL」的代言人；在前兩季大受觀眾歡迎的小仙姑梁舒涵，在與曾子余結婚後，執意要當個職業婦女，於是曾子余只好回家當家庭煮夫，兩人鬥嘴和婚後小趣事成為第三季的序幕重點。最搞笑、最輕鬆、最時尚《女力報到-小資女上班記》即將隆重登場。

《女力報到》原班人馬全數上陣。（中視提供）

《女力報到》除了原班人馬全數上陣。（中視提供）

中視繼正熱播的《獨孤皇后》後，鑒於《女兵日記》創下亮眼收視，該系列從軍教片轉型為都會愛情劇《女兵日記女力報到》，延續的角色人物深植觀眾心中，加上劇情緊貼日常生活，在收視表現仍持續攀升新高點，可說是近年相當受到關注及好口碑的八點檔好戲，而這類新穎戲路的連續戲與中視的排播策略完全符合，勢必會吸引年輕族群在週間黃金時段鎖定中視頻道，故在24日晚間9點起將開播《女兵日記女力報到》系列之《女力報到-小資女上班記》。自12月24日開始《女力報到-小資女上班記》每週一到週五晚間八點在TVBS42頻道首播，晚間九點中視接力播出。

(中時電子報)