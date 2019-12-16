經濟部統計處公布最新統計結果，前10月太陽光電發電量大增51.7％，更躍居再生能源第2位。

統計處表示，今年再生能源發電量成長主要來自太陽光電及慣常水力。今年前10月我國再生能源發電量較上年同期增加23.8億度或增22.4%，其中以太陽光電隨電廠發電裝置建設陸續完工，帶動發電量增加11.6億度最多，慣常水力則因今年雨量相對豐沛，致發電量增加11.5億度居次，兩者對發電量成長貢獻約9成7；另就增幅觀察，以太陽光電增幅51.7%最為明顯，今年前10月發電量34.2億度即已超越去年全年發電量27.4億度。

統計處指出，為增進能源多元化，降低溫室氣體排放，促進永續發展，開發及運用再生能源為近年政府重要施政方針，今(108)年前10月我國再生能源發電量130.1億度，占總發電量5.6%，其中慣常水力發電量51.2億度，占39.3%最多，太陽光電發電量34.2億度，占26.3%，首度躍居第2位，廢棄物能發電量30.2億度，占23.2%居第3位，風力發電量13.1億度，生質能(含地熱)發電量1.4億度。以107年與97年比較，近10年再生能源發電平均年增4.3%，其中以太陽光電及風力發電分別平均年增89.6%及11.1%。

值得注意的是，前9月新同意備案太陽光電裝置容量較上年同期增加292百萬瓦(MW)或增27.9%。統計處表示，今年前9月我國新同意備案太陽光電裝置容量1,340MW，較上年同期增加292MW或增27.9%，其中以台南市核准320MW，占比23.9%居冠，彰化縣核准263MW，占比19.6%居次，其餘核准裝置容量超過1億瓦縣市，依序為：屏東縣(195MW)、雲林縣(180MW)、嘉義縣(122MW)；另就增幅觀察，以擁有全臺最大太陽能廠之彰化縣，及鼓勵魚塭、低漥地區發展太陽光電之屏東縣，分別增加1.6倍及1.4倍較多。

展望未來，統計處認為，太陽光電裝置容量成長及新風力發電廠啟用，可望帶動明年再生能源發電量持續大幅成長：在新完工的太陽光電裝置容量持續成長下，近年我國太陽光電發電量高速成長，迭創新高；由於今年新同意備案太陽光電裝置容量持續擴增，加上我國首座民間大型離岸風力發電廠業已完工，年底正式商轉，將挹注太陽光電及風力發電量成長動能，明年我國再生能源發電量可望持續大幅成長。

(工商 )