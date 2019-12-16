環保團體關切台中電廠用煤與空品議題，台電16日表示，台中電廠今年排放預計將較101年減少近一半，未來環保改善工程完成，排放會持續降低。

台電強調，台中電廠今年用煤量相較於市府核發許可之使用量，大減超過300萬噸，既無超量，何來10%容許差值的問題。

台電指出，根據行政院環境保護署公告之最新版國家空氣污染物排放清冊（TEDS10.0)，細懸浮微粒PM2.5排放佔比最多的是營建及道路揚塵，約33.63%，其中台電PM2.5每年排放量在全國總排放量中僅佔約3.5%，電力業的總排放量佔比也只有不到5%，顯見電力業並非空污主因。

台電說，台電持續透過減煤及減排為改善空品貢獻心力，供電無虞之下，也願意在空品不良時期擴大降載。但台電認為，空品問題需要全面治理，多管道齊下，才能真正收改善空品之效。同樣的，呼吸道疾病也涉及諸多原因，應從各個面向著手解決，才能真正促進人民健康。

此外針對環團提及10%容許差值部分，台電再度重申，台中電廠今年用煤量預計不到1,300萬噸，遠低於台中市政府106年核發許可證時所要求的年用量限值1,600萬噸，實質上減少用煤量300萬噸，並未超量，既無超量，何來10%容許差值問題。

(工商 )