由梁舒涵、楊雅筑、楊晴、李宣榕等人主演的TVBS《女兵日記女力報到》播出一年多，收視屢創新高，在董事長陳文琦領軍下，將推出全新第三季《女力報到-小資女上班記》，除了持續與陳剛信的史坦利攜手合作，也將與中視同步播出，繼續為台灣戲劇市場開拓新的視野。24日起，每週一到週五晚間8點在TVBS首播，晚間9點中視接力播出。

第三季《女力報到-小資女上班記》除了原班人馬全數上陣，也將加入神秘大咖角色，注入劇情新轉折。方馨、王樂妍、楊雅筑、楊晴職場各自發展出一片天，劇中頗具時尚風格的造型服裝，讓她們成為「職場OL」代言人；而在前兩季大受觀眾歡迎的小仙姑梁舒涵，劇中與曾子余結婚後，執意要當個職業婦女，於是曾子余只好回家當家庭煮夫，兩人鬥嘴和婚後小趣事成為第三季的序幕重點。

《女力報到》方馨。（TVBS）

《女力報到》受觀眾歡迎的小仙姑梁舒涵、楊晴。（TVBS提供）

主演《女兵日記》走紅、進而拿下金鐘獎新演員獎的梁舒涵，聽到要開拍第三季後覺得很開心，她表示，從《女兵日記》到現在《女力報到》再到第三季《女力報到-小資女日記》，葉素娥從單身到有男朋友，又進入婚姻，她笑說：「應該可以把我整個人生該經歷的事情給演一次了吧！」她表示，真的很感謝因為《女兵日記》讓更多人認識她，獲得很多的肯定，接下來的《小資女日記》，她會更努力詮釋，請大家拭目以待。

(中時 )