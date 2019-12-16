監委陳師孟證實，將約談將前總統馬英九判決無罪的台北地院法官唐玥，只是日期尚未確定。陳師孟找上唐玥，早在去年的尖尾週記中已有預告，陳並直言，判馬無罪「這不是枉法裁判，什麽才是」？

陳師孟曾說，唐玥法官明知發生的事實與法條字面上存在無可掩飾的矛盾，卻仍大剌剌地把「院際調解權」寫在判決書中，做為無罪判決的基本理由，這如果不是護主心切，難道是看不懂「各院院長」四個字？妳要援引一個莫名其妙的外國學理、曖昧不明的總統職權、乏人問津的憲法條文，這都是妳的自由，沒人拿妳有辦法；但是妳具體引用的憲法條文，白紙黑字界定了「院際調解」的對象範圍，妳卻視若無睹、含糊矇混，一意想套用在一個明知無法自圓的案情上，這已不是法條詮釋或心証形成的問題，而是道地的「枉法裁判」了。

陳師孟除了說唐玥杜法裁判，還明示，尖尾的彈劾權就是為了對付枉法裁判的法官，知道嗎？「等馬英九有罪確定之後，尖尾就會找上妳的」。

(中時 )