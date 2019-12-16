德國國會議員今天凌晨達成一項得來不易的碳定價（carbon pricing）折衷協議，打破政府氣候政策改革所面臨的僵局。

法新社報導，國會今天凌晨結束6小時漫長會議，決議企業自2021年1月起，每用一公噸碳的額度須繳付25歐元（新台幣840元）。這項費率是最初提議的兩倍以上。

新費率遭到企業遊說團體反對，預計到2025年以前還將調漲至每公噸55歐元，最終再與全歐洲聯盟（EU）的碳交易體系進行整合。

德國國會今天的突破令人重新燃起希望，總理梅克爾（Angela Merkel）政府或許可以在耶誕節前通過由4部分組成的氣候改革方案。

這套方案也包括降低鐵路票價、調高空中交通稅金等措施，上月大體上已獲得國會兩院支持。但新政策成本仍存在爭議，法案特定內容遭阻擋，迫使政府與各邦重新協商。

梅克爾政府自9月提出最新氣候方案後便遭受批評。環保非政府組織（NGO）與反對黨主張這套方案缺乏企圖心。

在野的綠黨共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）也說，在今天取得突破之後，仍需要「更多更多」突破。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1081216

(中央社)