搶華為生意？南韓媒體報導，三星電子將首次向加拿大供應第四代(4G，LTE-A)和第五代(5G)移動通信設備。三星電子12月15日表示，“公司將向加拿大有線與無線通信運營商Videotron提供4G LTE-A和5G通信解決方案”。Videotron目前正在加拿大提供4G LTE服務，計劃在明年下半年開通4G LTE-A和5G商用服務。

南韓中央日報報導指出，三星電子將從2020年上半年開始向加拿大魁北克和渥太華供應支持現有4G LTE頻段的“雙頻基站”和“大規模天線(Massive MIMO)基站”等最新4G LTE-A通信設備，未來還將為這些地區提供3.5GHz和28GHz頻段的5G通信設備。

大陸和加拿大關係因為華為財務長孟晚舟遭到加拿大拘捕而緊張。最新民意調查顯示，加拿大對北京持負面態度者大幅度增加。更有國會議員提案，要求總理對北京強硬。加上加拿大屬於五眼聯盟成員，因此一般認為，在華盛頓壓力下使用華為5G通訊設備幾乎不可能。

(中時 )