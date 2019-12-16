被樂壇公認為「當代最重要貝多芬演奏家之一」的鋼琴家柯斯提克首度來台，在音樂會行程之外，也和青年學子分享演奏藝術，他表示，「好的演奏，要像畫家一樣，懂得選擇最適合的筆，才能畫出對的筆觸。」

柯斯提克表示，現代藝術，或有潑灑、恣意揮灑的時刻，「但古典畫家，要畫出一幅畫，一但拿到大小不對的筆，就會影響到一幅畫的成果。」

柯斯提克表示，這樣的思考也可應用到音樂演奏，「要掌握一首曲子的靈魂，背後都是選擇；作曲家的素材是有原因的，只要演奏力度、速度稍有不同，音樂效果和風格，都會瞬間改變，不可不謹慎。」

柯斯提克來自德國科隆，出生於1955年，9歲開始學琴，11歲獲得德國「青年音樂家」比賽第一名，1976年以全額獎學金進入美國紐約茱莉亞音樂院，師承鋼琴教育家葛羅德尼斯基。1983年贏得「德國青年藝術家音樂會大獎」（Bundesauswahl Konzerte junger Kunstler）。柯斯提克的專輯錄製數量多，目前共有54張專輯。

自2014年起，柯斯提克定居奧地利林茲，並擔任林茲布魯克納音樂藝術大學的鋼琴教授。

(中時 )