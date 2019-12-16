義大利南部城市布林迪西（Brindisi）一劇院15日發現一枚二戰時期留下的炸彈，需要疏散方圓超過1.6公里、約5.4萬名市民，當地鐵路服務及航空交通也暫停服務，以便拆彈專家拆除炸彈。城鎮不過8萬人口，要求疏散的人數多達5.4萬人，影響人數之多寫下承平時期的新高。

當地一家劇院上月翻新時意外發現了這枚二戰時期英製炸彈。炸彈長約1米，投擲時間為1941年，重500磅（約225公斤），內裝有40公斤的炸藥。拆彈當天，當地消防局指揮居住在炸彈所在位置方圓約1.6公里內的5.4萬人撤離。這也是二戰後義大利境內最大規模的疏散行動，受影響人口約占布林迪西人口的60%。當地政府也暫停行經的公共汽車和電車，並關閉市內的機場、火車站與醫院。

據了解，軍方從當地時間上午8時開始作業，持續至當天下午1時大功告成。為求安全，軍方利用機器人成功拆彈。

(中時 )