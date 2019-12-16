「館長」陳之漢自從韓國瑜表態要參選總統後，由粉轉黑，痛批韓國瑜不守承諾，甚至表示自己曾經支持韓國瑜是人生最屈辱的一次。不過如今傳出館長將與韓國瑜再度合體直播，館長本人也在臉書回應：「韓辦發言人邀約直播

我答應了大家拭目以待」。

館長今晚(16日)直播時表示，韓國瑜競選辦公室發言人邀約上直播，他也答應了，稱大家都能夠看到這場直播，要網友們拭目以待。雖然並不是再度與韓國瑜同框合體，但也相當受到矚目，PO文僅1小時就有超過2萬人點讚。

館長去年九合一大選力挺韓國瑜，韓也如願選上高雄市長，但韓正式就任後，僅4個月就表示願意接受徵召參選總統，讓館長暴怒，痛批韓不守信，尤其是曾在他直播中承諾不會落跑，因此由粉轉黑，更稱自己挺過韓國瑜是活到40歲最屈辱的一次。

對此韓辦發言人王淺秋表示確有聯繫，但時間與上直播的人選都還在討論當中。

(中時電子報)