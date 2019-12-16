中美貿易戰將落幕 經部：不影響台商回台腳步 21:442019/12/16 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸與美國達成第一階段貿易協議文本，貿易戰結束露曙光，經濟部長沈榮津16日表示雖然貿易戰可能快結束，但台商已經感受到生產基地與市場佈局全球化的重要，因此預估台商回台投資的腳步不受影響，且現在已有超過7千億回台，將在明後年落實。 沈榮津指出，過去美國已經對中國大陸加徵許多關稅，台商在貿易戰開打後深感必須全球佈局，且美國對高科技產品管控更為嚴格，尤其是高階技術產品有資安考量，因此許多國際大廠要求台商一定要將高階產線移回台灣，推估不影響台商回台進度。 (工商 ) #台商 #美國 #影響 #台商回台 #貿易戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 晨豐光電、繼茂橡膠工業 2台商回台投資19億 14:512019/12/12 財經 被揭發仍不停手 川普顧問再藉虛構專家談貿易戰 19:242019/12/12 國際 台灣機械設備前11月出口 因貿易戰而負成長 21:072019/12/12 財經 貿易戰的得失 04:092019/12/14 論壇廣場 環時：陸美經貿談判邁出一步 09:022019/12/14 兩岸 美陸貿易合作擴大 有利資源優化 17:162019/12/14 財經 貿易戰升高 美擬調高歐貨關稅至100％ 04:092019/12/15 全球財經 貿易戰和緩 智易、正文認購轉熱 04:102019/12/16 證券．權證 中美貿易戰達成協議 財長：持續觀察中國經濟變化 13:012019/12/16 財經 美銀美林：中美貿易戰大選後再升級 16:112019/12/16 財經 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 嚴凱泰知道一定很開心！納智捷URX 預接單破千台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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