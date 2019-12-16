中國大陸與美國達成第一階段貿易協議文本，貿易戰結束露曙光，經濟部長沈榮津16日表示雖然貿易戰可能快結束，但台商已經感受到生產基地與市場佈局全球化的重要，因此預估台商回台投資的腳步不受影響，且現在已有超過7千億回台，將在明後年落實。

沈榮津指出，過去美國已經對中國大陸加徵許多關稅，台商在貿易戰開打後深感必須全球佈局，且美國對高科技產品管控更為嚴格，尤其是高階技術產品有資安考量，因此許多國際大廠要求台商一定要將高階產線移回台灣，推估不影響台商回台進度。

(工商 )