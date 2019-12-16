川普政府與北京向全面貿易協議前進一小步

美國《紐約時報》認為，川普總統在貿易戰上的首次退卻，把勝利送給了北京的強硬派。這可能在未來會導致一場更持久、更棘手的貿易戰，以及中國大陸對經濟改革的強硬抵制。

這份美國自由派媒體指出，中美初步貿易協定將推遲1600億美元大陸商品加徵新關稅，並大範圍降低對大陸商品已徵收的關稅。這對去年曾把自己描述為「關稅人」、信奉貿易保護主義的總統來說，是一個驚人的180度大轉彎。

文章說，中共最高領導人習近平和他的強硬派支持者可能會認為，這個協議表明今年春季以來北京所採取的強硬立場是正確的。從那個時候起，中共一直要求即使是達成部分的協定，也要包括取消關稅。美國官員對這個要求先是反對，後在內部進行了辯論，最後終於答應了。因此，從本質上講，貿易戰打了一年半後，中共似乎找到制勝的策略：保持強硬，讓川普政府自己與自己談判。

周五宣佈的結果讓大陸未來進一步退讓的可能性變低，這證實中共的看法：如果市場下跌，或者川普在農業州的支持者遭受太多損失的話，他會放棄貿易戰威脅。其實在此之前，川普已經4次推遲或取消了加征關稅，這當然會鼓勵北京拖延談判，以達成對最有利於自己的協議。

文章分析稱，習近平拿到的協議讓大陸民眾認為貿易戰的最壞的情況已經過去，協議的總體框架可能會讓中共的強硬派滿意，他們堅持要求北京不要在限制產業政策上妥協，以持續讓大陸變成美國在高科技上的競爭對手。

瞭解中國經濟政策制定過程的人士說，隨著貿易談判在過去一周取得進展，大陸官員的情緒慢慢地從深感擔憂轉向謹慎，最終在本周晚些時候，轉為歡欣鼓舞，甚至有些懷疑，他們不敢相信強硬派的目標得到了實現。

當然，文章認為，北京的強硬派並並非周五協議的唯一受益者。美國企業和農民可能會在未來幾個月裡發現，的從半導體到大豆等各種產品出口到大陸會變得更容易。位於加州的高科技公司，也可能在短期內受益於較低的關稅。

儘管如此，上周五宣佈的協議只是把北京產業補貼的問題推給未來，這很可能會讓全球兩個最大經濟體的關係在未來幾年變得更複雜。美國將被迫解決因中國政策造成自身產業失衡的問題，當中還會包括政治上的影響。

(中時電子報)