內政部次長陳宗彥日前幫民進黨站台時說，政黨票投給小黨是浪費選票，一邊一國立委候選人邱一峰今天下午前往台北地檢署提告。預計明天上午9點半，也將前往內政部前舉牌抗議 ，要求陳宗彥為違反選舉罷免法下台。

針對陳宗彥呼籲大家集中選票，「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」，邱一峰認為，陳宗彥身為辦理選務的人員，卻發表如此違法不當的言論，已經傷害他以及一邊一國行動黨參選的權益，違反公職人員選舉罷免法第104條以及第113條的規定。

邱一峰預計明天（17）天上午9點半，將前往內政部要求陳宗彥下台 ，10點半一邊一國行動黨召集人楊其文以及邱一峰等人，將再前往台北地方檢察署，按鈴控告陳宗彥。

邱一峰指出，希望地檢署能在選舉進行期間，迅予偵辦追究刑責起訴，俾治以應得之罪而昭法紀，以維護民主自由。

他表示，陳宗彥的言論，違反公職人員選舉罷免法104條，意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。

此外，公職人員選舉罷免法113條也規定犯本章之罪，其他法律有較重處罰之規定者，從其規定。辦理選舉、罷免事務人員，假借職務上之權力、機會或方法，以故意犯本章之罪者，加重其刑至二分之一。

(中時 )