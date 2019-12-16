據香港明報16日報導，近年全球多地執法部門相繼採用人臉辨識技術，惹來隱私及監控隱憂。歐盟基本權利局（FRA）上月底發表長達36頁的報告，指歐洲尚未準備好應用相關技術。英國南威爾斯居民布里奇斯（Ed Bridges）5月向法院提訴，控告警方兩度在未事先警告情況下，用人臉辨識鏡頭拍攝其臉容侵犯隱私，成為全國首例。卡迪夫高等法院裁定，警察使用人臉辨識合法。布里奇斯對裁決失望，表示會繼續為保障隱私奮鬥。

布里奇斯接受明報訪問時稱，聽得最多的反駁是「沒犯法便不用怕」，但認為民主國家須確保在獲授權下才能監控，而目前卻未有完善監管制度。有人權學者亦稱，使用該技術必須考慮對民主社會運作的影響。

明報報導說，英國是全球最多監視器的國家之一，根據美國智庫布魯金斯研究院2017年報告，僅倫敦就有42萬部監視器，僅次於北京，為全球第二多城市，被視為民主國家應用人臉辨識技術的最佳試驗場。36歲的布里奇斯住在威爾斯首府卡迪夫（Cardiff），曾做市議員長達13年，現時在大學任職。2017年12月，他到辦公室附近買午餐時，見到路邊泊有一輛寫有「人臉辨識技術」的警車，才意識到被攝入鏡頭。

布里奇斯坦言當時並無特別想法，直至去年參與一次抗議軍備展的和平示威時，他在為數不多的示威群眾對面再發現類似警車，「我認為此舉是企圖妨礙群眾行使示威權，達至寒蟬效應……今次使用這項技術的方式已越界」。

南威爾斯警方2017年宣布為防範恐怖活動，在卡迪夫舉行的歐聯決賽使用人臉辨識技術，亦是布里奇斯首次得悉該技術，但他稱訴訟提及的兩次行動中，警方事前均沒發警告，令他質疑當局監控成為常態。他眾籌逾6000鎊，聯同人權組織Liberty一同控告警方侵犯人權及隱私權。

據明報報導，警方表示，處理人臉數據的方式與普通圖片一樣，若比對目標人物名單後發現不相符，將不會保留有關數據。惟布里奇斯及不少專家憂慮，人臉數據是獨特的生物識別數據，有別於一般圖像或影片。英國的生物識別數據法律自2012年起未再更新，只集中在DNA和指紋上，導致人臉辨識監管出現「法律真空」。美國加州舊金山及奧克蘭等城市已決定，在建立有效監管前暫時禁止公共機構使用人臉辨識。

布里奇斯認同警方在某些情況下有足夠理據使用人臉辨識，但問題在於缺乏監管。倫敦警方今年1月做人臉辨識測試時，一名男子因不想被拍攝而刻意拉起外套遮蔽臉容，但警員上前要求他合作，發現他並非追捕對象，最終雙方口角，男子被罰款90鎊，事件在全國引起熱議。布里奇斯認為，監管須有效提升警方使用人臉辨識的透明度及問責方法，例如向民眾交代使用原因、時間地點及處理數據的方法等。

歐盟基本權利局11月27日發表的報告亦指技術太新，目前缺乏使用經驗及針對其影響的詳細研究，歐洲須更嚴格監管在國家邊境及公共場所的應用，避免技術可能帶來的風險，包括數據歧視、侵犯隱私及未成年者的權利，以及對民主體制運作長期的影響。報告亦提醒當局應用相關技術時，應確保使用性質是「特定、明確和合法」，警告絕不能藉此損害言論及集會等自由。

布里奇斯稱，其行為迄今聽得最多的反駁是「沒有犯法就不用怕」，他說：「生活在英國這個民主國家，大家為自由和權利奮鬥多年，其中包括確保監控先獲得批准，奉公守法的人不應該突然被截停及盤問」。

埃塞克斯大學人權法律講師默里（Daragh Murray）向明報表示，考慮英國應否使用人臉辨識時，必須分析其在民主，涉及因素包括隱私和民主運作必須的自由，如言論或集會自由等。他說，比起其他生物識別數據，人臉辨識能做到的監控前所未見，各界必須慎思。

(中時 )