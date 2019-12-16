台中市龍井區16日晚間傳出一家一氧化碳中毒意外，台中市消防局晚間獲報龍井新庄街二段一處民宅一家五口四人疑因一氧化碳中毒需救護，救護人員到場時一名12歲男童已失去生命徵象，另三人也出現噁心、嘔吐症狀，已警急送台中榮總、中港澄清醫院急救。
這起一氧化碳中毒意外發生在16日晚間約7點30分，經了解該戶一家五口是租屋在此三層樓透天厝中，事發時一名24歲女性於二樓洗澡，另一名27歲媽媽則和四個月大男嬰在二樓另一間房間，而12歲男童於一樓廚房用餐、32歲男性在一樓客廳休息。
唯因12歲男童突然昏倒，經報案救護人員到場發現，男童已無生命徵象，因判斷不適合電擊，緊急由救護車送中港澄清醫院，目前仍在急救中。而另外35歲男性則有噁心嘔吐症狀，也由救護車送往台中榮總急救，另外27歲女性則出現頭暈，送往中港澄清醫院急救，至於四個月大男嬰意識清楚，也送往台中榮總救治。
消防人員到場發現場CO數值高達350ppm，現場一樓廚房門窗緊閉，熱水器設置在一樓廚房為戶外型，使用桶裝液化石油氣，未加裝強制排氣設備，疑似一氧化碳中毒造成一家四口送醫。
(中時 )
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