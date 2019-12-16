潘柏希在民視八點檔《多情城市》飾演律師「劉加烈」，劇中他一男劈兩女的負心漢渣男，他說，以前在路上遇到觀眾叫他劇中名字，他都會非常開心跟對方打招呼，直到一次走在路上遇到人家對他喊「劉加烈」，他熱情回應卻迎來一陣謾罵，讓他嚇壞說以後出門都要壓低帽子，真的有感受到觀眾入戲太深威力。

潘柏希劇中因為喜歡上瑭霏飾演的議長女兒「宇君」，而拋棄代替他入獄的邱子芯，觀眾入戲太深紛紛留言罵他是渣男，潘柏希表示有觀眾罵「你真的壞透了」，甚至留言叫他去死，就連出門買東西時，還被路人說「你是壞人喔」，讓第一次演反派的他直說真的有點受傷。

日前拍攝一場他幫瑭霏撿拾掉落水池的手環，他說當天收到劇組提醒說有寒流，還特地在戲服裡多加兩件發熱衣，沒想到穿發熱衣落水，是大失策，原來發熱衣吸滿了水，導致重心不穩摔倒在地上，而且一連滑倒2次，引起全場哄堂大笑，他自嘲「這是壞人的報應！沒問題的！」還苦笑說，觀眾如果看到他跌落這麼多次，應該對他的怨氣會消了不少。

潘柏希幫瑭霏撿拾掉落水池的手環。（民視提供）

潘柏希幫瑭霏撿拾掉落水池的手環。（民視提供）

飾演律師的他，戲外的他也是輔大法律系畢業的高材生，他表示很開心可以把所學運用在八點檔戲劇表現上，尤其劇中要講述專有名詞時，真的事半功倍。

(中時 )