尾牙旺季到了，上班族最期待領年終獎金；yes123求職網今公布「企業年終獎金調查」，原以為主計總處上修今、明兩年的經濟成長率，年終獎金可以多領一點，事實上，鼠年平均年終獎金落在1.31個月，相較於上年度豬年的1.35個月，下降了0.04個月，等於少了1.2天；年終獎金排名第一的領先產業為金融業，平均可領2.4個月，科技、運輸排在其後，大眾傳播業則墊底，平均僅0.56個月，過年心情格外「薪」酸。

值得留意的是，企業主9成表態將發年終，但調查訪問上班族時，卻有高達32％受訪者預估，自己將領不到年終獎金，最主要的原因是認為公司業績衰退，其次是自己數約聘派遣、任職時間未達標準，或考績未達標準等；受到景氣混沌不明影響，近半上班族表示，拿到年終獎金要「存起來」。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業主與上班族對年終獎金預估差異，主要是「心態」不同，也顯示年終獎金不是「齊頭式」平等，企業有100人，不論發放給員工年終獎金的比例1％或100％，調查時都會回答「有發放」；對基層上班族來說，則有較多憂慮與顧慮，答案會相對保守。

不論年終獎金多寡，最慘的莫過於農曆年前「被裁員」；宏達電今證實，為確保VIVE與手機事業在未來有更好變革與發展決定「裁員」，據了解，遭裁員的員工仍可領滿2個月年終獎金；楊宗斌表示，從光電、顯示器到通信網路(宏達電)，產業淘汰賽才正要開始，預估會有更多二、三線的企業，面臨壯士斷腕的壓力，唯有如此，明年才能迎接新氣象。

在醫美界、科技業任職過的Candy表示，拿過不少次奇怪又寒酸的年終「獎金」，基本上不是現金，是雇主從廠商拿到的產品變相轉送，成了員工的歲末「獎勵」，包括牙線、USB發光燈、賣不好的保養品、烘碗機等都有，還吃過99元熱炒當尾牙；，Candy說：「對年終獎金很失望」，只好利用下班、休假時間兼差，最近去別人公司的尾牙擔任化妝師，每場收費8千元到1萬元，對收入也不無小補。

(中時 )